О ситуации на Луганском направлении рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. По его словам, ситуация сложная из-за неблагоприятной погоды.
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Погода усложняет продвижение ВСУ
Он сообщил, что влага в земле не позволяет проезжать колесной технике. Следовательно, продвижение ВСУ возможно только на гусеницах.
Это очень усложняет движение ВСУ вперед,
– заявил Роман Власенко.
Кроме того, он сообщил, что контрнаступление ВСУ замедлилось возле Белогоровки и Кременной. Сватово же является центром противостояния в Луганской области.
Сватово на карте
"По поводу контрнаступления ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более-менее движение вокруг Сватово — севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния в Луганской области" — сообщил глава Северодонецкой РВА.
Оккупанты терпят бешеные потери
Активист Сергей Стерненко сообщил, что на Сватовском направлении у врага огромные потери. Он написал, что оккупанты бросают в бой мобилизованных и зеков практически без поддержки техники.
"Те массово умирают, и на их уже пристрелянные позиции входит новое мясо. И так по кругу. Похожая картина и на соседних участках фронта", – отметил Стерненко.
Отметим, что под Макеевкой ВСУ, вероятно, разбили целый батальон мобилизованных россиян. Родственники мобилизованных из Воронежской области рассказали, что из 570 захватчиков выжили только 29.
Какая ситуация в Луганской области
- О том, что контрнаступление ВСУ замедлилось, свидетельствуют и заявления главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Ранее он сообщал, что ВСУ ежедневно продвигается на несколько километров в Луганском направлении.
- Однако 5 ноября Сергей Гайдай отметил, что наши воины ежедневно продвигаются на 500 метров. Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты успели подготовиться и стягивают резервы.
- Важно отметить, что недавно украинские защитники взяли под огневой контроль трассу "Сватово – Кременная". Также наши воины освободили от оккупантов поселок Невский и нанесли там врагу серьезные потери.
- Гайдай информировал, что на направлении из Сватово в Кременную постоянно идут бои. По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и теряют много живой силы.
- В течение 4 – 5 ноября украинские воины отразили российские атаки возле Белогоровки.
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