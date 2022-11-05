В частности, Луганская ОВА обнародовала видео, на котором можно увидеть, как бойцы НГУ разгромили скопление техники и живой силы оккупационной армии в Луганской области.
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Украинские бойцы успешно уничтожают оккупантов
Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и ударили по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области. Нацгвардейцы уничтожили:
- 5 танков,
- 2 бронированные боевые машины,
- живую силу, точные потери которой подсчитывают.
Смотрите видео работы нацгвардейцев
Генштаб ВСУ также опубликовал взрывное видео настоящего боя в Луганской области.
Они пишут новую историю Украины! Историю нашей Победы! 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада уверенно уничтожает российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с оружием,
– говорится в сообщении.
На видео присутствует нецензурная лексика.
ВСУ уничтожают оккупантов в Луганской области: видео
Государственная пограничная служба также показала видео работы защитников.
"Братская могила захватчиков в блиндаже. На Донецком направлении пограничная аэроразведка обнаружила скопление российской пехоты и их укрепление. За дело взялись минометные расчеты ГНСУ", — говорится в подписи к ролику.
Несколько десятков осколочно-фугасных мин и захватчиков уничтожили прямо в блиндаже
Смотрите видео работы пограничников:
Общие потери России в войне
С самого начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия несет значительные потери. По состоянию на утро 5 ноября украинские защитники уже ликвидировали почти 75,5 тысяч захватчиков.
Также враг теряет уйму техники, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши бойцы уже испепелили:
- 2758 танков;
- 5601 боевую бронированную машину;
- 1776 г. артиллерийских систем;
- 391 РСЗО;
- 202 средства ПВО;
- 277 самолетов;
- 260 вертолетов;
- 1462 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 399 крылатых ракет;
- 16 кораблей и катеров;
- 4184 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 155 единиц специальной техники.
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