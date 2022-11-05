В частности, Луганская ОВА обнародовала видео, на котором можно увидеть, как бойцы НГУ разгромили скопление техники и живой силы оккупационной армии в Луганской области.

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Украинские бойцы успешно уничтожают оккупантов

Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и ударили по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области. Нацгвардейцы уничтожили:

5 танков,

2 бронированные боевые машины,

живую силу, точные потери которой подсчитывают.

Смотрите видео работы нацгвардейцев

Генштаб ВСУ также опубликовал взрывное видео настоящего боя в Луганской области.

Они пишут новую историю Украины! Историю нашей Победы! 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада уверенно уничтожает российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с оружием,

– говорится в сообщении.

На видео присутствует нецензурная лексика.

ВСУ уничтожают оккупантов в Луганской области: видео

Государственная пограничная служба также показала видео работы защитников.

"Братская могила захватчиков в блиндаже. На Донецком направлении пограничная аэроразведка обнаружила скопление российской пехоты и их укрепление. За дело взялись минометные расчеты ГНСУ", — говорится в подписи к ролику.

Несколько десятков осколочно-фугасных мин и захватчиков уничтожили прямо в блиндаже

Смотрите видео работы пограничников:

Общие потери России в войне

С самого начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия несет значительные потери. По состоянию на утро 5 ноября украинские защитники уже ликвидировали почти 75,5 тысяч захватчиков.

Также враг теряет уйму техники, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши бойцы уже испепелили:

2758 танков;

5601 боевую бронированную машину;

1776 г. артиллерийских систем;

391 РСЗО;

202 средства ПВО;

277 самолетов;

260 вертолетов;

1462 БпЛА оперативно-тактического уровня;

399 крылатых ракет;

16 кораблей и катеров;

4184 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

155 единиц специальной техники.

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