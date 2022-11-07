У Генштабі ЗСУ звітують, що Росія надалі намагається утримати тимчасово захоплені території та зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 7 листопада.

До теми Посилено виселяють українців з Берислава: Генштаб попередив про загрозу від окупантів

Українські воїни героїчно нищать окупантів

У населеному пункті Горлівка Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 – отримали ушкодження.

В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості.

В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

До речі ЗСУ вдарили по "кадирівцях" у Лисичанську, ворог зазнає втрат на Донбасі, – Генштаб ЗСУ

Захисники продовжують відбивати атаки окупантів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині;

Білогорівка в Луганській області.

Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. Протягом минулої доби противник:

завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари,

здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зверніть увагу! Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних безпілотників, зокрема, і з території Білорусі. Тож не нехтуйте правилами безпеки та під час повітряної тривоги спускайтеся до укриттів.

Ситуація на окремих напрямках фронту

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того, окупанти залучили ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів Яр, Кліщіївка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Времівка та Павлівка;

На Південнобузькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Благодатне, Давидів Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам’янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 20 вильотів.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту