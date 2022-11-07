У Генштабі підтвердили ураження противника за попередні дні. Ворог зазнає значних втрат на Донеччині.
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ЗСУ знищують окупантів та їхню техніку на Донбасі
У Горлівці, що на Донеччині, ЗСУ вдарили по місцю скупчення ворожої техніки. За інформацією Генштабу, вдалося знищити 5 бойових машин окупантів та пошкодити ще 4.
В Майорському районі українські захисники щодня ліквідовують до 30 загарбників. Крім того, понад 200 окупантів день у день отримують поранення різного ступеня важкості.
У Лисичанську ЗСУ вдарили по "кадирівцях". Унаслідок цього, понад 30 осіб було вбито, ще 15 окупантів отримали поранення.
Підрозділи протиповітряної оборони України збили 5 ворожих безпілотників. А ракетні війська та українська артилерія завдала значних збитків окупантам:
- уразили 2 пункти управління;
- 8 позицій загарбників;
- склад боєприпасів;
- станцію радіоелектронної боротьби.
У Генштабі наголосили, що реальну кількість втрат вороги старанно приховують. Тим часом ЗСУ продовжують руйнувати плани окупантів щодо захоплення українських територій.
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Матері мобілізованих студентів з Донбасу просять окупантів повернути їхніх дітей
- Жінки на тимчасово окупованій території Донбасу записали відеозвернення до Владіміра Путіна. Вони просять його розібратися з "місцевою владою", яка незаконно мобілізувала студентів та чоловіків.
- За їхніми словами, "мобіків" кинули без підготовки та належного спорядження у Херсонську, Харківську та Запорізьку області. Крім того, заледве навчили стріляти.
- Варто зазначити, що матері та дружини мобілізованих обурюються лише на Пушиліна та йому подібних. До керівництва Росії у жінок жодних претензій немає.
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