В Генштабе ВСУ отчитываются, что Россия продолжает пытаться удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 7 ноября.

На тему Усиленно выселяют украинцев из Берислава: Генштаб предупредил об угрозе от оккупантов

Украинские воины героически уничтожают оккупантов

В населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.

В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести.

В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Кстати ВСУ ударили по "кадыровцам" в Лисичанске, враг терпит потери на Донбассе, – Генштаб ВСУ

Защитники продолжают отбивать атаки оккупантов

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области;

Белогоровка в Луганской области.

Вражеские удары получили районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей. За прошедшие сутки противник:

нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара,

совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обратите внимание! Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотников, в том числе и на территории Беларуси. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги спускайтесь к укрытиям.

Ситуация на отдельных направлениях фронта

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины в отдельных направлениях и пытается удержать временно захваченные территории. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты привлекли ударные БпЛА;

на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площадка, Спорное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледарь, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опросное, Майорск, Часов Яр, Клещиевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опросное;

в Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времевка и Павловка;

На Южнобужском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брид, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту