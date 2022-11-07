Сьогодні оглянемо ситуацію на полі бою станом на 7 листопада За останні 4 – 5 днів у мережі з’явилося дуже багато фото та відеоматеріалів з фіксацією значних російських втрат на декількох напрямках. Востаннє щось подібне ми бачили ще навесні. За останню добу Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 530 російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Більше про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де окупанти зазнають найбільших втрат

У районі бойових дій біля Сватового і Кремінної тривають активні позиційні бої. Біля Стельмахівки зафіксовано просування ворога на півтора кілометра у західному напрямку від села Коломийчиха. У районі Ковалівки і Кармазинівки росіяни теж просунулися на незначну відстань. Південніше на цій ділянці ворог був зупинений біля Новодяного і Макіївки. Там у росіян величезні втрати – близько 500 загиблих за останні декілька днів лише на цьому напрямку.

Тривають спроби окупантів штурмувати Білогорівку на Луганщині в районі Лисичанська. У самому Лисичанську високоточними ударами знищено близько 30 кадирівців з батальйону "Ахмат". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Біля Бахмута ситуація залишається складною. Як повідомляють аналітики проекту Deep State, цей напрямок кишить "мобіками", яких женуть в "ура-атаки" в стилі Другої світової війни. За ними йдуть "вагнерівці". Попри це українці змусили ворога відійти в Опитному. Росіяни продовжують використовувати запалювальні снаряди над населеними районами Бахмута.

Ситуація на східних напрямках: карта

Провалі спроби наступів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках

На південь від Вугледара зупинено спробу прориву ворога у Павлівці. Росіяни зазнали відчутних втрат, інформація про це поширилася у соціальних мережах. Окупанти з 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії надіслали лист зі скаргами губернатору Примор'я Олегу Кожем'якo. Вони повідомили про провал наступальних дій під Павлівкою, який призвів до втрати 300 морських піхотинців цієї бригади за чотири дні операції. У провалі звинуватили командування бригади.

Ситуація на фронті: дивіться відео

У Запорізькій області біля Оріхова росіяни спробували атакувати село Щербаки, намагаючись відрізати дорогу в цьому районі. На Херсонщині окупанти припинили річкове сполучення цивільних суден через Дніпро. Херсон для цивільних тепер відрізаний від лівого берега. Окупанти готуються до боїв за місто. Вони також підірвали декілька ЛЕП, щоб залишити без електрики правий берег Херсонщини. Значна частина Херсона без світла і зв’язку. Також на Херсонщині вранці 7 листопада підрозділ зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.

Ситуація на східних напрямках фронту: карта