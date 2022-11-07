Сегодня осмотрим ситуацию на поле боя по состоянию на 7 ноября. За последние 4 – 5 дней в сети появилось очень много фото и видеоматериалов с фиксацией значительных российских потерь на нескольких направлениях. В последний раз что-то подобное мы видели еще весной. За последние сутки Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 530 российских наемников. Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Больше о ситуации на фронте и успехах ВСУ – читайте в материале 24 канала.

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Где в оккупантов большие потери

В районе боевых действий у Сватового и Кременной продолжаются активные позиционные бои. Возле Стельмаховки зафиксировано продвижение врага в полутора километрах в западном направлении от села Коломыйчиха. В районе Ковалевки и Кармазиновки россияне тоже продвинулись на незначительное расстояние. Южнее на этом участке враг был остановлен возле Новодяного и Макеевки. Там у россиян огромные потери – около 500 погибших за последние несколько дней только на этом направлении.

Продолжаются попытки оккупантов штурмовать Белогоровку в Луганской области в районе Лисичанска. В самом Лисичанске высокоточными ударами уничтожены около 30 кадыровцев из батальона "Ахмат". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

У Бахмута ситуация остается сложной. Как сообщают аналитики проекта Deep State, это направление кишит "мобиками", которых гонят в "ура-атаки" в стиле Второй мировой войны. За ними идут "вагнеровцы". Несмотря на это, украинцы заставили врага отойти в Опросном. Россияне продолжают использовать зажигательные снаряды над населёнными районами Бахмута.

Ситуация на восточных направлениях: карта

Провалы попыток наступлений на Новопавловском и Запорожском направлениях

К югу от Угледара пресечена попытка прорыва врага в Павловке. Россияне понесли ощутимые потери, информация об этом распространилась в социальных сетях. Оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России направили письмо с жалобами губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Они сообщили о провале наступательных действий под Павловкой, который привел к потере 300 морских пехотинцев этой бригады за четыре дня операции. В провале обвинили командование бригады.

Ситуация на фронте: смотрите видео

В Запорожской области у Орехова россияне попытались атаковать село Щербаки, пытаясь отрезать дорогу в этом районе. В Херсонской области оккупанты прекратили речное сообщение гражданских судов через Днепр. Херсон для гражданских теперь отрезан от левого берега. оккупанты готовятся к боям за город. Они также взорвали несколько ЛЭП, чтобы оставить без электричества правый берег Херсонщины. Значительная часть Херсона без света и связи. Также в Херсонской области утром 7 ноября подразделение зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбил российский штурмовик Су-25.

Ситуация на восточных направлениях фронта: карта