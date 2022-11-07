Про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 7 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо "Сиділи у калюжі власної крові": історик про катування людей в Ізюмі та життя без зв'язку

06:00 Зведення ОК "Південь" про ситуації на полі бої:

упродовж доби ворог втратив на Півдні України 14 військових, 3 одиниці автобронетехніки, пункт управління дронами, 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах;

є ліквідовані загарбники унаслідок удару ЗСУ по базі в Новій Каховці, де були близько 200 російських окупантів;

у Бериславі місцевих мешканців змушують "евакуюватися" до 10 листопада.

05:40 В окупований Донецьк завітала "бавовна". Місцеві мешканці повідомили про "прильоти" по окупаційній адміністрації. На місці події спалахнула пожежа.

02:54 Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що радник Джо Байдена Джейк Салліван таємно співпрацює з Кремлем. Так Штати намагаються стримати Путіна від застосування ядерної зброї. Водночас, як запевняють, таємне вирішення війни в Україні політики не обговорюють.

02:13 В окупованому Донецьку матері мобілізованих студентів звернулися до Владіміра Путіна. Вони бідкаються, що їхніх дітей відправили на війну без підготовки й просять їх повернути.

00:13 Російські ракетоносці з літерами Z та V 9 місяців пробули у Середземному морі сподіваючись зайти у Чорне море. Звідти вони планували запускати ракети по Україні. Однак президент Туреччини Реджеп Ердоган не пропустив судна, то ж після місяців очікування, вони повертаються у Владивосток.