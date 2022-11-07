Так, у мережі з'явилося фото з Бахмута. На ньому чітко видно, що російські загарбники обстріляли кладовище.

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Не дають спокою навіть мертвим

Посеред кладовища у Бахмуті видніється глибока вирва. Поруч можна побачити розтрощені внаслідок обстрілу надгробки – російські загарбники не дали спокійно спочити навіть мертвим українцям.



Кладовище у Бахмуті / твітер Saint Javelin

Що зараз відбувається у Бахмуті

Біля Бахмута зараз йдуть найзапекліші бої. Окупанти не шкодують ні сил, ні резервів, щоб захопити населений пункт. Штурмувати Бахмут намагаються вагнерівці та російські в'язні. Місто обстрілюють з різних видів озброєння, навіть фосфорними снарядами.

На Бахмутському напрямку окупанти просувались, але досягнувши гіпсового кар'єру та заводу "Кнауф", зупинитись і навіть місцями відійшли.

Щодоби біля Бахмута вдається ліквідувати від 70 до 100 ворогів. Ще більше є поранених.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що наші воїни стоять і тримають рубежі попри маневрову війну. Ворогу не вдається суттєвий прорив.

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