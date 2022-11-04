Під час звернення 4 листопада президент розповів, що впродовж цього тижня найважчі бої зосереджені на Донбасі, а саме у Бахмуті й Соледарі. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Не витрачала стільки у двох Чеченських війнах разом узятих, – Зеленський про шалені втрати Росії

Росія втратила на Донеччині більше людей, ніж у 2 війнах

Володимир Зеленський наголосив, що наші захисники та захисниці тримають свої позиції. За його словами, під Бахмутом, Соледаром та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія втратила вже стільки солдатів та боєприпасів, скільки не втрачала у двох Чеченських війнах разом узятих.

Президент відмітив здобутки воїнів

Впродовж цієї доби в більшості регіонів України кілька разів оголошували повітряну тривогу. Є збиті шахіди та "Калібри". Він подякував підрозділам повітряних сил, які захистили українців у небі та піхоті й артилеристам, які нищать російських окупантів на Півдні української землі.

Вісім шахідів збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Два "Калібри" знищені підрозділами повітряних командувань "Південь" і "Центр". Я дякую вам, воїни, за цей результат! На півдні, як завжди, хороші здобутки у бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Знищують техніку ворога, російську живу силу. На відмінно працюють і бійці 406-ї окремої артилерійської бригади – дуже влучно,

– сказав президент.

До слова, за минулу добу ЗСУ ліквідували 840 російських військових. Станом на ранок 4 листопада загальні втрати Росії у живій силі від 24 лютого зросли до 74 840.

До теми – звернення Зеленського 4 листопада: дивіться відео