Тільки протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 840 ворогів. Звісно ж, ці дані не остаточні, адже тривають активні бої і рахувати ворожі втрати непросто.

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Втрати ворога у техніці станом на 4 листопада

Танків – 2 750 (+16 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 580 (+28) одиниці;

артилерійських систем – 1 772 (+17) одиниць;

РСЗВ – 391 (+1) одиниць;

засобів ППО – 201 (+3) одиниця;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8) одиниць;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) одиниці;

спеціальної техніки – 155 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 4 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, за минулу добу росіяни найбільше втрат зазнали на Лиманському й Авдіївському напрямках.

Атаки й обстріли з боку росіян не вщухають

У ранковому зведенні Генштаб зауважив, що російські загарбники наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Що стосується атак, то їх за минулу добу нашим захисникам і захисницям вдалося відбити поблизу Верхньокам'янського, Спірного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Водяного, а також Павлівки Донецької області.

Не минулося також без атак з боку ворога. Окупанти завдали 4 ракетні та 28 авіаударів. Крім того, зафіксували понад 45 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок цього постраждали близько 30 населених пунктів на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Херсонщині й в інших областях.

Додамо, що цієї ночі ворог намагався атакувати Україну дронами-камікадзе. У небі над Дніпропетровщиною, зауважив глава ОВА Валентин Резніченко, вдалося знищити 8 таких дронів. Відомо також, що один іранський "мопед" збили над Львівщиною.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео