Тільки протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 840 ворогів. Звісно ж, ці дані не остаточні, адже тривають активні бої і рахувати ворожі втрати непросто.
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Втрати ворога у техніці станом на 4 листопада
- Танків – 2 750 (+16 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 580 (+28) одиниці;
- артилерійських систем – 1 772 (+17) одиниць;
- РСЗВ – 391 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 201 (+3) одиниця;
- літаків – 277 одиниць;
- гелікоптерів – 258 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8) одиниць;
- крилатих ракет – 397 одиниць;
- кораблів і катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) одиниці;
- спеціальної техніки – 155 одиниць.
Актуальні втрати ворога станом на 4 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
За даними Генштабу, за минулу добу росіяни найбільше втрат зазнали на Лиманському й Авдіївському напрямках.
Атаки й обстріли з боку росіян не вщухають
У ранковому зведенні Генштаб зауважив, що російські загарбники наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Що стосується атак, то їх за минулу добу нашим захисникам і захисницям вдалося відбити поблизу Верхньокам'янського, Спірного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Водяного, а також Павлівки Донецької області.
Не минулося також без атак з боку ворога. Окупанти завдали 4 ракетні та 28 авіаударів. Крім того, зафіксували понад 45 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок цього постраждали близько 30 населених пунктів на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Херсонщині й в інших областях.
Додамо, що цієї ночі ворог намагався атакувати Україну дронами-камікадзе. У небі над Дніпропетровщиною, зауважив глава ОВА Валентин Резніченко, вдалося знищити 8 таких дронів. Відомо також, що один іранський "мопед" збили над Львівщиною.
Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео