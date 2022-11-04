Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Українські захисники продовжують завдавати потужних ударів по російських загарбниках.
Важливо ЗСУ чинять опір, – у Генштабі розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку
Ворог атакує населені пункти України
За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.
Ворог завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.
Яка ситуація на фронті
Ворог здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БпЛА;
- на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М’ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка;
- на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське;
- на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;
- та Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки.
- На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до тридцяти вильотів.
У Росії можливі протести
Керівництво Приморського краю Росії змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим. У місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.
Росіяни проводять фільтрацію
У населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області.
Крім того, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база.
У населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують в якості "живого щита" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.
ЗСУ нищить окупантів
Наша авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 БпЛА "Shahed-136".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника.
Нагадаємо, що за добу 3 листопада українські воїни успішно ліквідували та знищили:
- 32 окупантів;
- танк;
- 9 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
- 2 склади з боєприпасами у Баштанському районі Миколаївщини.
Варте уваги – ЗСУ однією ракетою знищили понад 200 окупантів: дивіться відео