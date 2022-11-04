Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 840 врагов. Конечно, эти данные не окончательны, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.
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Потери врага в технике по состоянию на 4 ноября
- Танков – 2 750 (+16 за прошедшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 5580 (+28) единицы;
- артиллерийских систем – 1772 (+17) единиц;
- РСЗО – 391 (+1) единиц;
- средств ПВО – 201 (+3) единица;
- самолетов – 277 единиц;
- вертолетов – 258 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8) единиц;
- крылатых ракет – 397 единиц;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12) единицы;
- специальной техники – 155 единиц.
Актуальные потери врага по состоянию на 4 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне больше всего потерь понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Атаки и обстрелы со стороны россиян не утихают
В утренней сводке Генштаб отметил, что российские захватчики наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Что касается атак, то их за минувшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось отразить вблизи Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного, а также Павловки Донецкой области.
Не обошлось также без атак со стороны врага. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 28 авиаударов. Кроме того, зафиксировали более 45 обстрелов из РСЗО. В результате пострадали около 30 населенных пунктов в Запорожье, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и в других областях.