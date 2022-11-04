Эту информацию утром 4 ноября рассказал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. По его словам, дроны атаковали регион в ночь на 4 ноября.
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Наша ПВО успешно уничтожила вражеские шахиды
Наша ПВО круто поработала этой ночью. Приземлила 8 вражеских шахидов,
– сообщил Резниченко.
По его словам, эти дроны-камикадзе военные воздушного командования "Восход" уничтожили в Никопольщине.
Несмотря на успешную работу нашей противовоздушной обороны, россияне таки ударили по Днепропетровской области другим оружием:
- "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольской, Мировской, Червоногригоровской и Марганецкой общинах;
- к счастью, люди уцелели;
- в Червоногригорьевской общине враг повредил жилые дома, автомобили и газопровод. Более того, атаки оборвали линию электропередач.
"В других районах ночью (против 4 ноября – 24 канал) вопила сирена, и обошлось без вражеских ударов и на эту минуту (7:25 4 ноября – 24 канал) спокойно", – подытожил глава Днепропетровской ОВА.
Россияне атаковали Красногригорьевскую общину, когда люди спали / Фото Валентина Резниченко
Враги повредили жилые дома /Фото Валентина Резниченко
Оккупанты атаковали Днепропетровщину артиллерией и "Градами" /Фото Валентина Резниченко
ВСУ успешно уничтожают вражеские дроны: последние новости
- 3 ноября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о сбитии 10 дронов-"шахидов". Тогда они тоже пытались атаковать Днепропетровскую область.
- В конце октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что противовоздушная оборона Украины ловко борется с иранскими дронами-камикадзе, которые цинично использует Кремль.
- Известно, что ночью вражеские дроны можно сбить только истребительной авиацией и силами зенитно-ракетных войск.
- Несмотря на сложности, ВСУ уже повысили часть сбитых дронов до 85%. По официальной информации, наши военные уже уничтожили более 300 "шахидов".
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