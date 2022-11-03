"Это сбитый вражеский беспилотник "Элерон"; широко применяется врагом для осуществления аэроразведки. Обычно есть в распоряжении каждого вражеского ВОПа (взводного опорного пункта), поэтому делает много нервов на передке, ведь позволяет оператору обнаруживать объекты разведки в режиме реального времени и определять точные координаты с передачей их на наземный пульт оператора по спутниковой системе ГЛОНАСС", – сообщил Роберт Бровди.

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Он отметил, что теперь военные планируют разобрать дрон и изучить его "начинку".

Как написал в твиттере журналист немецкого издания Bild Джулиан Рэпке, на видео изображен БпЛА "Элерон-3СВ" стоимостью около 150 тысяч евро (что эквивалентно 146 тысячам долларов США), как отметил "Фокус". Модель производит российское предприятие "ЭНИКС", расположенное в Казани. Армия России использует его для ведения разведки, наблюдения, аэрофотосъемки, обнаружения засад, а также корректировки артиллерийского огня на территории Украины.

Беспилотный аппарат построен по схеме "летающее крыло", оснащен электродвигателем и двумя направленными вниз килями. Он имеет гиростабилизированный подвес для полезной нагрузки, что позволяет нести оптическую камеру, тепловизор, станцию радиотехнической разведки и генератор помех.

Характеристики дрона "Элерон-3СВ"

Длина: 0,635 метра.

Размах крыла: 1,47 метра.

Максимальный взлетный вес: 3,5 килограмма.

Максимальный вес полезной нагрузки: до 0,5 килограмма.

Скорость: от 70 до 130 километров в час.

Продолжительность полета: до 2 часов.

Высота полета: до 3 километров.

Максимальная высота полета: до 5 километров.

Дальность связи с оператором: 25 километров.

Дальность работы в автономном режиме: 50 километров.

Диапазон температур: от -40 до +50 градусов.

ВСУ нечасто удается сбивать такие дроны, однако в октябре украинские военные захватили "Элерон-3" с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper. Благодаря передовой технологии им удалось приземлить аппарат в сохранности и безопасности.

В августе ВСУ впервые сбили российский дрон "Элерон Т28МЭ". Это еще одна модификация модели "Элерон-3" с большим потолком высоты и дальностью полета.