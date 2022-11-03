Такое мнение 24 каналу озвучил эксперт Defence Express Иван Киричевский. Ранее сообщалось о том, сколько оружия Украине передали партнеры.

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Украина будет первой применять на практике эти системы

Киричевский рассказал, что Украина будет первой страной в мире, кто будет применять эти системы на практике. "Вампиры" – это еще опытная разработка. Она интересна тем, что разработчики решили взять неуправляемую ракету "Гидра", прикрепить к ней лазерную систему наведения и сделать ее управляемой.

Сначала эту систему планировали использовать против наземных легких целей, таких как РСЗО. После того, как прошло несколько месяцев войны в Украине, увидели, что беспилотники – это массированная угроза, и нужно что-то дешевое и импровизированное для того, чтобы их сбивать. "Вампир" нужно адаптировать для борьбы с беспилотниками,

– отметил эксперт Defence Express.

Комплекс нужно доделывать

Он продолжил, что, учитывая это, мы и получим эти комплексы позже. Нам их обещали поставить, когда была угроза от "Орланов". Сейчас россияне атакуют "Шахидами", а что будет весной еще неизвестно.

"Это нужно предусмотреть, и под эти все угрозы доработать американский "Вампир". Их еще американские военные не применяли даже", – заметил Киричевский.

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Доработки сложные

По его словам, дорабатывать эти системы будет американский военно-промышленный комплекс. Это будет сложный процесс, ведь их должны опробовать ВСУ, потом сказать свои пожелания, а это новые доработки, тестирования и испытания. Например, поскольку эта "Гидра" будет наводиться по лазерному лучу, то как минимум нужно дорабатывать оптико-электронную станцию, которая и будет наводить.

Соответственно, она и будет проверять, как эта "Гидра" с управляемой боеголовкой полетит против беспилотника. Придется много настрелять этих ракет, прежде чем вынести вердикт, что "Вампир" готов к боевому применению. Пора отгружать их десятками или сотнями для ВСУ,

– подчеркнул эксперт Defence Express.

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