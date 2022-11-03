Таку думку 24 каналу озвучив експерт Defence Express Іван Киричевський. Раніше повідомлялось про те, скільки зброї Україні передали партнери.

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Україна першою застосовуватиме на практиці ці системи

Киричевський розповів, що Україна буде першою країною у світі, хто застосовуватиме ці системи на практиці. "Вампіри" – це ще дослідна розробка. Вона цікава тим, що розробники вирішили взяти некеровану ракету "Гідра", прикріпити до неї лазерну систему наведення і зробити її керованою.

Спочатку цю систему планували використовувати проти наземних легких цілей, як-от РСЗВ. Після того, як пройшло декілька місяців війни в Україні, побачили, що безпілотники – це масована загроза, і треба щось дешеве та імпровізоване для того, щоб їх збивати. "Вампір" треба адаптувати для боротьби з безпілотниками,

– зазначив експерт Defence Express.

Комплекс треба доробляти

Він продовжив, що, зважаючи на це, ми й отримаємо ці комплекси пізніше. Нам їх обіцяли поставити, коли була загроза від "Орланів". Нині росіяни атакують "Шахідами", а що буде весною ще невідомо.

"Це треба передбачити, й під ці всі загрози допрацювати американський "Вампір". Їх ще американські військові не застосовували навіть", – зауважив Киричевський.

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Допрацювання складні

За його словами, допрацьовувати ці системи буде американський військово-промисловий комплекс. Це буде складний процес, адже їх мають випробувати ЗСУ, потім сказати свої побажання, а це нові допрацювання, тестування й випробування. Наприклад, оскільки ця "Гідра" буде наводитись за лазерним променем, то як мінімум треба допрацьовувати оптико-електронну станцію, яка й буде наводити.

Відповідно, вона й буде перевіряти, як ця "Гідра" з керованою боєголовкою полетить проти безпілотника. Доведеться багато настріляти цих ракет, перш ніж винести вердикт, що "Вампір" готовий до бойового застосування. Час відвантажувати їх десятками чи сотнями для ЗСУ,

– наголосив експерт Defence Express.

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