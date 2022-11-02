Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, зараз військові розраховують на посилення систем ППО. Україні потрібні як IRIS-T, які надає Німеччина, так і американські NASAMS.

До теми Західне озброєння вже є, – у Повітряних силах розповіли про посилення ППО України

Розраховуємо на підсилення систем ППО. Добре було б, якби наші німецькі партнери нарощували виробництво IRIS-T та ракет до нього. Так само потрібні й NASAMS,

– зазначив Ігнат.

Не потрібно драматизувати ситуацію з іранськими ракетами

Як наголошує Ігнат, деякі "експерти" вже розповідали, що іранські дрони зроблять перелом у війні. Це було одразу спростовано. Вони дійсно часом дошкуляють, на них доводиться тратити боєприпаси, однак військові вже збили 320 дронів з більш ніж 400, які запустили окупанти.

Така сама ситуація з іранськими балістичними ракетами, які може закупити Росія. Україна вже зіштовхувалася з досконалішими системами на кшталт "Іскандер". Військові зроблять все можливе, щоб збивати ці ракети.

Звісно, було б чудово отримати останню модифікацію ЗРК Patriot, яка може боротися з балістичними ракетами. Утім, загалом Україні потрібно розвивати потужну ешелоновану протиповітряну оборону.

Кожен комплекс має свою дальність та висоту враження цілі. Все це має створювати єдине ешелоновану систему ППО. Тому потрібно і Patriot, і NASAMS, і IRIS-T. У майбутньому ми можемо отримати ракети для NASAMS зі значно більшою дальністю, ніж 40 кілометрів,

– розповів Ігнат.

Яка зброя зараз дуже потрібна Україні – розповідає Ігнат: дивіться відео

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують допомагати Україні в боротьбі проти російських окупантів. Вони пообіцяли надати 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це заявив високопоставлений представник міноборони США на брифінгу.

Як очікують, дві з цим систем Україна отримає вже в найближчому майбутньому. Ще шість комплексів Повітряні сили ЗСУ отримають пізніше. Кілька країн також виділили боєприпаси для системи NASAMS.