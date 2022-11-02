Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас военные рассчитывают на усиление систем ПВО. Украине нужны как IRIS-T, предоставляемые Германией, так и американские NASAMS.
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Рассчитываем на усиление систем ПВО. Хорошо бы, если бы наши немецкие партнеры наращивали производство IRIS-T и ракет к нему. Так же нужны и NASAMS,
– отметил Игнат.
Не нужно драматизировать ситуацию с иранскими ракетами
Как отмечает Игнат, некоторые "эксперты" уже рассказывали, что иранские дроны совершат перелом в войне. Это было сразу опровергнуто. Они действительно порой донимают, на них приходится тратить боеприпасы, однако военные уже сбили 320 дронов из более чем 400, которые запустили оккупанты.
Такая же ситуация с иранскими баллистическими ракетами, которые может закупить Россия. Украина уже сталкивалась с более совершенными системами типа "Искандер". Военные сделают все возможное, чтобы сбивать эти ракеты.
Конечно, было бы здорово получить последнюю модификацию ЗРК Patriot, которая может бороться с баллистическими ракетами. Впрочем, Украине нужно развивать мощную эшелонированную противовоздушную оборону.
Каждый комплекс имеет свою дальность и высоту поражения цели. Все это должно создавать единую эшелонированную систему ПВО. Потому требуется и Patriot, и NASAMS, и IRIS-T. В будущем мы можем получить ракеты для NASAMS со значительно большей дальностью, чем 40 километров.
– рассказал Игнат.
Какое оружие сейчас очень нужно Украине – рассказывает Игнат: смотрите видео
Напомним, что Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в борьбе против российских оккупантов. Они пообещали предоставить 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США на брифинге.
Как ожидается, две из этих систем Украина получит уже в ближайшем будущем. Еще шесть комплексов Воздушные силы ВСУ получат позже. Несколько стран также предоставили боеприпасы для системы NASAMS.