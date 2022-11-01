Об этом сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США на брифинге. Напомним, что вскоре 2 из систем NASAMS будут развернуты в Украине.

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США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS

По словам чиновника, США уже предоставили 1 400 "Стингеров", то есть систем ПВО малой дальности. Также другие союзники и партнеры предоставили большое количество ЗРК малой дальности.

США также обязались предоставить 8 систем NASAMS и связанные с ними боеприпасы, и две из них будут в Украине в ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже,

– рассказал представитель Минобороны США.

Чиновник добавил, что также несколько стран выделили боеприпасы для NASAMS, и США продолжают поощрять других союзников и партнеров предоставлять дополнительные боеприпасы.

Что известно о системах NASAMS

NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он уничтожает воздушные объекты противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от снаряда. По высоте она достигает 20 км.

Ранее стало известно, что компания Raytheon Technologies передала две системы противовоздушной обороны NASAMS правительству США. В скором времени они будут в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько эффективна система ПВО NASAMS. По его словам, этим оружием охраняют Белый дом, поэтому сомневаться в нем не стоит.

Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября.

Олег Жданов рассказывал, что одна батарея NASAMS стоит около 30 миллионов долларов, а комплект из 6 батарей – ориентировочно 180 миллионов.

По словам военного эксперта, одна батарея состоит из 6 пусковых установок и 3 радиолокационных станций. Этого достаточно, чтобы NASAMS выполнял свои функции в своих дальностях досягаемости ракет, то есть в радиусе 40 километров и до 25 километров в высоту.

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