Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, передача NASAMS Украине произойдет уже в ближайшее время.

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"Нам обещают сейчас первые 2 батареи. Батарея может включать от 2 до 9 пусковых установок. Конечно, точное количество объявляться не будет", – отметил Игнат.

Преимущества комплексов NASAMS, которые получит Украина

Как рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ, NASAMS по тактико-техническим характеристикам очень похожи на уже имеющуюся в Украине немецкую установку IRIS-Т. Такие комплексы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Однако у NASAMS есть перспектива увеличения расстояния, если для этого будут необходимы ракеты. Эти ракеты будут лететь гораздо дальше, чем на 40 километров,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что NASAMS – это уже проверенный временем комплекс, находящийся на вооружении 12 стран мира.

"Нужно договариваться о том, чтобы нам предоставили как можно больше таких комплексов. Ведь они существенно усилят украинскую ПВО", – подчеркнул представитель Воздушных Сил ВСУ.

Как ракеты AIM-120 AMRAAM поражают воздушные цели

Установки вооружены американскими ракетами AIM-120 AMRAAM, уже включенными в пакет военной помощи для Украины. Игнатий добавил, что ракеты AIM-120 AMRAAM эффективно сбивают воздушные цели.

Такие ракеты находятся на вооружении США на самолетах, это авиационная ракета. Откуда она запущена – с самолета или из самого комплекса – большую роль не играет. Играет роль только дальность: из самолета ракета летит гораздо дальше, чем с NASAMS,

– объяснил спикер Воздушных Сил ВСУ.

Украина ожидает от Германии новых IRIS-Т

Игнат напомнил, что в Украине уже работает одна установка IRIS-Т. Это единственный экземпляр по всему миру.

Германия обещает до конца года предоставить еще несколько установок. Тогда это будет уже полноценная группа – 3-4 установки IRIS-Т, которые будут держать определенную линию фронта или, возможно, защищать какой-нибудь город,

– сказал спикер Воздушных Сил ВСУ.

Западные установки будут работать в единой системе

Он отметил, что NASAMS и IRIS будут работать в едином информационном поле.

"Думаю, что будет какая-то адаптация информационного поля также с комплексами, которые уже есть в Украине. Речь идет о "Бук-М1" и С-300, которые сегодня являются основой защиты нашего неба", – отметил Игнат.

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