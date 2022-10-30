Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, передача NASAMS Україні станеться вже найближчим часом.

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"Нам обіцяють зараз перші 2 батареї. Батарея може включати від 2 до 9 пускових установок. Звичайно, точна кількість оголошуватися не буде", – зазначив Ігнат.

Переваги комплексів NASAMS, які отримає Україна

Як розповів речник Повітряних Сил ЗСУ, NASAMS за тактико-технічними характеристиками дуже схожі на вже наявну в Україні німецьку установку IRIS-Т. Такі комплекси здатні вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.

Однак у NASAMS є перспектива збільшення відстані, якщо для цього будуть необхідні ракети. Ці ракети будуть летіти значно далі, аніж на 40 кілометрів,

– зазначив Ігнат.

Він наголосив, що NASAMS – це вже перевірений часом комплекс, який є на озброєнні 12 країн світу.

"Потрібно домовлятися про те, аби нам надали якомога більше таких комплексів. Адже вони суттєво посилять українську ППО", – наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Як ракети AIM-120 AMRAAM вражають повітряні цілі

Установки озброєні американськими ракетами AIM-120 AMRAAM, які вже включені в пакет військової допомоги для України. Ігнат додав, що ракети AIM-120 AMRAAM ефективно збивають повітряні цілі.

Такі ракети є на озброєнні США на літаках, це авіаційна ракета. Звідки вона запущена – з літака чи з самого комплексу – великої ролі не грає. Грає роль лише дальність: з літака ракета летить значно далі, ніж з NASAMS,

– пояснив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Україна очікує від Німеччини нових IRIS-Т

Ігнат нагадав, що в Україні вже працює одна установка IRIS-Т. Це єдиний екземпляр у всьому світі.

Німеччина обіцяє до кінця року надати ще кілька установок. Тоді це буде вже повноцінна група – 3 – 4 установки IRIS-Т, які будуть тримати певну лінію фронту або, можливо, захищати якесь місто,

– сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Західні установки працюватимуть у єдиній системі

Він зазначив, що NASAMS та IRIS-Т будуть працювати в єдиному інформаційному полі.

"Думаю, що буде якась адаптація інформаційного поля також з тими комплексами, які вже є в Україні. Йдеться про "Бук-М1" та С-300, які сьогодні є основою захисту нашого неба", – зазначив Ігнат.

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