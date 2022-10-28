Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За його словами, інформацію про ППО повідомили військові на нараді.

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Небо столиці буде захищенішим

Саме під час неї мер столиці акцентував на необхідності захистити місто та його об'єкти енергопостачання.

Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло в столицю,

– повідомив Віталій Кличко.

З цим новим обладнанням ППО небо Києва буде більш захищеним. Відтак й можна сподіватися, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами більше не буде.

Звернення Віталія Кличка: відео