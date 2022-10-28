Какое оружие предоставят Украине США

Стоимость вооружения составляет 275 миллионов долларов. Об этом на брифинге, который состоялся 28 октября, заявила представитель Пентагона Cабрина Сингх.

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В Украину поступят еще 2,7 миллиона патронов и 125 бронированных машин Humvee.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил американских партнеров за помощь и поддержку.

Еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники. Спасибо нашим союзникам. Россия боится современного оружия в руках украинских воинов

– заявил Ермак.

Заметим, что за несколько часов до официального объявления американские СМИ уже рассекретили первые детали новой помощи для Украины. Там отмечали, что это оружие поможет Вооруженным Силам Украины в контрнаступлении.

Предыдущий пакет одобрили только недавно

Всего несколько дней назад, 15 октября, США объявляли о 23 пакете помощи для Украины. Его стоимость составила 725 миллионов долларов. На эти деньги Киеву передали боеприпасы HIMARS, 23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, стрелковое оружие и патроны к нему, более 200 внедорожников HMMWV, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.

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Помощь Украине от мира: последние новости

27 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в скором времени в Украину прибудет военная помощь из Испании. Что именно предоставит страна – неизвестно, однако министр отметил, что это приблизит нашу победу.

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог оправдался после критики, которой его засыпали из-за непредоставления Украине систем ПВО. Израильский лидер заявил, что в вооружении есть определенные "секреты", и он переживает, чтобы они не попали в руки врагов.

Австралия решила послать Украине дополнительные 30 бронеавтомобилей Bushmaster.

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