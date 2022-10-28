Ожидается, что о новом пакете помощи Пентагон объявит сегодня, 28 октября. СМИ, ссылаясь на анонимных представителей США, рассекретили детали новой помощи.

Важно Может ли ПВО России перехватывать боеприпасы HIMARS: в ISW поразили данными из открытых источников

Помощь США в основном будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности ракетно-артиллерийских систем HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении против России.

Пакет помощи, по словам официальных лиц, будет производиться по полномочиям президента о сокращении, что позволит Пентагону взять оружие из своих собственных запасов и быстро отправить его в Украину.

Примите во внимание. Включая новую помощь на 275 миллионов долларов, США выделили Украине на почти 18 миллиардов долларов оружия и другого оборудования с начала войны 24 февраля.

Как США помогают Украине: последние новости

В последний раз о пакете военной помощи Украине США объявили 14 октября, его размер составляет 725 миллионов долларов. Это уже 23 подобная помощь с августа 2021 года, которую США предоставляют Украине.

Конгрессмены США планируют выделить Украине самый большой пакет помощи. Его размер будет составлять 50 миллиардов долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS передадут Украине в ноябре.

Больше об этом – Пентагон передаст: смотреть видео