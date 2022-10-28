Очікують, що новий пакет допомоги Пентагон оголосить сьогодні, 28 жовтня. ЗМІ посилаючись на анонімних представників США розсекретили деталі нової допомоги.
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Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі проти Росії.
Пакет допомоги, за словами офіційних осіб, буде здійснюватися за повноваженнями президента про скорочення, що дозволить Пентагону взяти зброю зі своїх власних запасів і швидко відправити її в Україну.
Як США допомогають Україні: останні новини
- Востаннє про пакет військової допомоги Україні США оголосили 14 жовтня, його розмір становить 725 мільйонів доларів. Це вже 23 подібна допомога з серпня 2021 року, яку США надають Україні.
- Конгресмени США планують виділити Україні найбільший пакет допомоги. Його розмір становитиме 50 мільярдів доларів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS передадуть Україні в листопаді.
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