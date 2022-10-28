Очікують, що новий пакет допомоги Пентагон оголосить сьогодні, 28 жовтня. ЗМІ посилаючись на анонімних представників США розсекретили деталі нової допомоги.

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Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі проти Росії.

Пакет допомоги, за словами офіційних осіб, буде здійснюватися за повноваженнями президента про скорочення, що дозволить Пентагону взяти зброю зі своїх власних запасів і швидко відправити її в Україну.

Зауважте. Включно з новою допомогою на 275 мільйонів доларів, США наразі виділили Україні на майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку війни 24 лютого.

Як США допомогають Україні: останні новини

Востаннє про пакет військової допомоги Україні США оголосили 14 жовтня, його розмір становить 725 мільйонів доларів. Це вже 23 подібна допомога з серпня 2021 року, яку США надають Україні.

Конгресмени США планують виділити Україні найбільший пакет допомоги. Його розмір становитиме 50 мільярдів доларів.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS передадуть Україні в листопаді.

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