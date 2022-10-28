Очікують, що новий пакет допомоги Пентагон оголосить сьогодні, 28 жовтня. ЗМІ посилаючись на анонімних представників США розсекретили деталі нової допомоги.

Увага Чи може ППО Росії перехоплювати боєприпаси HIMARS: в ISW вразили даними з відкритих джерел

Допомога США в основному буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі проти Росії.

Пакет допомоги, за словами офіційних осіб, буде здійснюватися за повноваженнями президента про скорочення, що дозволить Пентагону взяти зброю зі своїх власних запасів і швидко відправити її в Україну.

Як США допомогають Україні: останні новини

  • Востаннє про пакет військової допомоги Україні США оголосили 14 жовтня, його розмір становить 725 мільйонів доларів. Це вже 23 подібна допомога з серпня 2021 року, яку США надають Україні.
  • Конгресмени США планують виділити Україні найбільший пакет допомоги. Його розмір становитиме 50 мільярдів доларів.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS передадуть Україні в листопаді.

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