Эта помощь является частью второго пакета поддержки Украины, оглашенной правительством Энтони Албаниза. Отметим, что точные даты военных учений и передачи автомобилей по соображениям безопасности теперь не объявляются, однако ожидают, что военный персонал страны прибудет в Великобританию в январе.
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Новенькие Bushmaster
Министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что с момента прибытия в Украину "Бушмастеры" активно использовались ВСУ. Вместе с новой партией таких машин на фронте их будет уже 90.
Кроме указанных бронеавтомобилей, на этой неделе в федеральном бюджете было выделено более 200 миллионов долларов США на дополнительную помощь Украине. 185,6 миллиона из них пойдут на оборонную помощь, предоставленную в рамках существующих ресурсов.
Также Австралия уже пожертвовала:
- 6 буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы к ним,
- 28 бронированных машин M113,
- противотанковое и другое оружие.
Как отметили в АВС, общая финансовая поддержка Австралией сейчас превышает 655 миллионов долларов, 475 миллионов из которых были выделены на военную помощь.
На новый пакет помощи отреагировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В твиттере он поблагодарил Австралию за поддержку.
Военные учения Австралии для украинских воинов
Также Австралия планирует развернуть в Великобритании обучение украинских воинов. Да, до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (ADF) должны присоединиться к многонациональным учениям INTEFLEX под руководством Великобритании. Это планируют сделать сразу после Рождества.
Австралия была однозначна в своей двухпартийной поддержке Украины и осуждении президента Путина. Речь идет не только о суверенитете Украины, храбрый народ Украины защищает международное право, правила и нормы,
– подчеркнул премьер-министр Энтони Албаниз.
Военный контингент Австралии будет помогать готовить украинских воинов к борьбе с непровоцированной войной России.
Военная помощь Украине: последние новости
- Германия 21 октября передала Украине комплекс ПВО IRIS-T. Однако он будет не последним, ведь канцлер Олаф Шольц пообещал передать еще три таких зенитно-ракетных комплекса.
- Чехия анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Обещают передать больше техники, однако пока не раскрывают подробности.
- Также рассматривают помощь Украине на 2023 год. Многомиллиардный пакет готовят США.
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