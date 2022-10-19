Ведь в Соединенных Штатах есть баланс власти. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.

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Байден и дальше будет поддерживать Украину

Кроме того, до 2024 года президент США Джо Байден будет твердо держать власть в своих руках. По мнению военного эксперта, американский лидер и дальше будет инициировать помощь нашему государству.

Впрочем, если к власти придет правое республиканское крыло, это сильно усложнит нам жизнь. Поскольку республиканцы "представляют нефтегазовое американское лобби" и имеют свои взгляды на развитие событий в мире.

В стратегической перспективе Америка – уникальная страна, в той части, что там действительно есть баланс интересов. Здесь уже вопросы нашей дипломатии и умения эти интересы сбалансировать,

– объяснил Черник.

По его словам, пока у Украины есть "окно возможностей" непосредственно под управлением Джо Байдена – нужно максимально его использовать. Кроме того, количество уже предоставленного США оружия – беспрецедентно, со времен Второй мировой войны.

"Деньги – выделены, законы не имеют обратного действия, а особенно в Соединенных Штатах Америки. И я считаю, что Джо Байден будет грамотно использовать этот ресурс", – подытожил военный эксперт.

Черник рассказал, изменится ли помощь, если к власти придут республиканцы: смотрите видео

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