Ведь в Соединенных Штатах есть баланс власти. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.
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Байден и дальше будет поддерживать Украину
Кроме того, до 2024 года президент США Джо Байден будет твердо держать власть в своих руках. По мнению военного эксперта, американский лидер и дальше будет инициировать помощь нашему государству.
Впрочем, если к власти придет правое республиканское крыло, это сильно усложнит нам жизнь. Поскольку республиканцы "представляют нефтегазовое американское лобби" и имеют свои взгляды на развитие событий в мире.
В стратегической перспективе Америка – уникальная страна, в той части, что там действительно есть баланс интересов. Здесь уже вопросы нашей дипломатии и умения эти интересы сбалансировать,
– объяснил Черник.
По его словам, пока у Украины есть "окно возможностей" непосредственно под управлением Джо Байдена – нужно максимально его использовать. Кроме того, количество уже предоставленного США оружия – беспрецедентно, со времен Второй мировой войны.
"Деньги – выделены, законы не имеют обратного действия, а особенно в Соединенных Штатах Америки. И я считаю, что Джо Байден будет грамотно использовать этот ресурс", – подытожил военный эксперт.
Черник рассказал, изменится ли помощь, если к власти придут республиканцы: смотрите видео
Помощь США: последние новости
- В результате циничных атак россиян иранскими дронами-камикадзе, США пытаются ускорить передачу нашему государству NASAMS. В Пентагоне отметили, что к концу октября или началу ноября планируют завершить изготовление 2 дополнительных систем.
- Кроме того, Соединенные Штаты выделили для Украины новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Деньги должны пойти на критически важные потребности в сфере безопасности и обороны. Известно, что новый пакет включает как дополнительные боеприпасы для артиллерии и новые ракеты, так и внедорожники и медикаменты.
- В целом с января 2021 года Вашингтон выделил Киеву более 18,2 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила военную поддержку в 17,6 миллиарда.
- В преддверии шестого заседания в формате "Рамштайн" в Украину прибыли 4 дополнительных системы HIMARS от США. Эти американские установки результативно проявили себя на фронте.