Адже у Сполучених Штатах є баланс влади. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.
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Байден й надалі підтримуватиме Україну
Крім того, до 2024 року президент США Джо Байден буде твердо тримати владу у своїх руках. На думку військового експерта, американський лідер й надалі ініціюватиме допомогу нашій державі.
Втім, якщо до влади прийде праве республіканське крило, це сильно ускладнить нам життя. Оскільки республіканці "представляють нафто-газове американське лобі" та мають свої погляди щодо розвитку подій у світі.
У стратегічній перспективі Америка – унікальна країна, у тій частині, що там дійсно є баланс інтересів. Тут вже питання нашої дипломатії та вміння ці інтереси збалансувати,
– пояснив Черник.
За його словами, поки Україна має "вікно можливостей" безпосередньо під управлінням Джо Байдена – треба максимально його використовувати. Крім того, кількість вже наданої США зброї вже є безпрецедентною, з часів Другої світової війни.
"Гроші – виділені, закони не мають зворотної дії, а особливо у Сполучених Штатах Америки. І я вважаю, що Джо Байден буде грамотно використовувати цей ресурс", – підсумував військовий експерт.
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Допомога США: останні новини
- Внаслідок цинічних атак росіян іранськими дронами-камікадзе, США намагаються пришвидшити передачу нашій державі NASAMS. У Пентагоні зазначили, що до кінця жовтня або початку листопада планують завершити виготовлення 2 додаткових систем.
- Крім того, Сполучені Штати виділили для України новий пакет військової допомоги на 725 мільйонів доларів. Гроші мають піти на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони. Відомо, що до нового пакету входять як додаткові боєприпаси для артилерії та нові ракети, так і позашляховики й медикаменти.
- Загалом із січня 2021 року Вашингтон виділив Києву понад 18,2 мільярда доларів у вигляді безпекової допомоги. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала військової підтримки на 17,6 мільярда.
- Напередодні шостого засідання у форматі "Рамштайн" до України прибули 4 додаткові системи HIMARS від США. Ці американські установки результативно показали себе на фронті.