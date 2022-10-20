Как заявили американские СМИ, помощь Украине инициировали конгрессмены США.

Важно США планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением

Случилось это на фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине. Законодатели от обеих партий рассчитывают принять наибольший пакет помощи до января следующего года.

Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год,

– сказал сенатор-республиканец, осведомленный по этому вопросу.

Что известно о новом пакете помощи

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить около 50 миллиардов долларов.

Администрация Байдена еще не потребовала официального запроса на новое финансирование.

Любопытно! Конгресс выделил Украине 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

Возможное уменьшение помощи и реакция Украины

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти сказал в начале этой недели, что он ожидает затруднений с предоставлением дополнительной помощи Украине, если его партия получит большинство в нижней палате Конгресса. Именно такой результат промежуточных выборов спрогнозирован текущими опросами.

Председатель партии Слуга Народа Давид Арахамия сказал, что был удивлен этим высказыванием. Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и убедили, что поддержка Киева США продолжится.

Отметим, что с начала войны США предоставили Украине около 18,3 миллиарда военной помощи. Недавно был выделен пакет в размере 12,3 миллиарда долларов как часть большего законопроекта о расходах, направленного на предотвращение прекращения работы правительства.

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