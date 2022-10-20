Як заявили американські ЗМІ, допомогу Україні ініціювали конгресмени США.

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Сталося це на тлі побоювань, що новий Конгрес може скептичніше ставитися до допомоги Україні. Відтак, законодавці від обох партій розраховують ухвалити найбільший пакет допомоги до січня наступного року.

Цієї суми буде достатньо, щоб Україна пережила наступний рік,

– сказав сенатор-республіканець, обізнаний із цього питання.

Що відомо про новий пакет допомоги

Новий пакет допомоги, який, швидше за все, буде частиною зведеного законопроєкту про витрати, може становити приблизно 50 мільярдів доларів.

Адміністрація Байдена ще не робила офіційного запиту на нове фінансування.

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Можливе зменшення допомоги та реакція України

Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті сказав на початку цього тижня, що він очікує труднощів із наданням додаткової допомоги Україні, якщо його партія отримає більшість в нижній палаті Конгресу. Саме такий результат проміжних виборів спрогнозований поточними опитуваннями.

Голова партії Слуга Народу Давід Арахамія сказав, що був здивований цим висловлюванням. Він додав, що зустрічався з Маккарті під час нещодавнього візиту до Вашингтона, і його переконали, що підтримка Києва США продовжиться.

Зауважимо, що від початку війни США надали Україні близько 18,3 мільярда воєнної допомоги. Нещодавно було виділено пакет у розмірі 12,3 мільярда доларів як частину більшого законопроєкту про витрати, спрямованого на запобігання припинення роботи уряду.

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