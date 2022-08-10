При цьому нещодавнє оголошення Міноборони США нового пакету військової допомоги на суму в 1 мільярд доларів вкотре підтверджує двопартійну підтримку штатів нашої держави. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак оцінив, чи загрожують вибори до Конгресу підтримці України.

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Чи вплинуть зміни у Конгресі на військову допомогу США Україні

Андрій Єрмак розповів, що у США було ухвалено рішення про створення Єдиного інформаційного центру Міноборони, який буде акумулювати та централізовано комунікувати стосовно питань, які стосуються військової інформації. Це допоможе уникнути дезінформації з боку ворога та надавати партнерам відповіді на всі їхні запитання.

Посадовець зауважив, що конгресмени та сенатори, які приїжджають в Україну, є представниками обох американських партій – як республіканцями, так і демократами. Так, за словами Єрмака, наша держава нині справді відчуває двопартійну підтримку, й він вважає, що вона такою збережеться й надалі.

Але, знову ж таки, у всіх країнах є свої внутрішні політичні процеси, періодично щось виходить на перший план, а щось – на другий. І завдання усієї команди Офісу Президента – збереження української тематики у топі,

– додав очільник ОП.

До слова, Андрій Єрмак заявив, що "у рукаві" Офісу Президента є ще чимало креативних підходів та думок щодо того, як утримувати тему війни в Україні на слуху у всього цивілізованого світу.

Посадовець додав, що президент Зеленський нині, після 6 місяців повномасштабного вторгнення росії, досі залишається "головним ньюзмейкером" у світі. За словами керівника ОП, виступи очільника України стають великими подіями, так само, як і виступи першої леді Олени Зеленської у Конгресі США.

Продовжуватимемо, і новин буде багато. Ми не дамо світові можливості забути про жахливу війну, яка у нас триває,

– підсумував Андрій Єрмак.

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