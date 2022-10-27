Вскоре в Украину прибудет очередная партия военной помощи из Испании. Это анонсировал министр обороны Алексей Резников.

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Резников отметил, что провел продуктивный разговор с коллегой Маргаритой Роблес. Однако, что именно нам планируют передать партнеры, высокопоставленный чиновник не уточнил.

Также министр обороны вспомнил, что именно Испания первой предоставила Украине системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным.

Ждите нового пакета военной помощи, который вскоре поступит. Наше сотрудничество приведет к общей победе,

– подчеркнул Резников.

Литва отправила в Украину технику и внедорожники

Тем временем литовские друзья отправили в Украину сразу 7 внедорожников. В частности, "Toyota Land Cruiser 200".

Кроме того, передали ВСУ и другую технику. Об этом сообщил министр обороны Литвы. Однако деталей также не рассказал.

Больше поддержки для Украины,

– отметил Арвидас Анушаускас.



Литва передала украинским воинам внедорожники / Фото Минобороны Литвы

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Австралия пришлет Украине бронемашины: что известно

Австралия пришлет нашим воинам сразу 30 бронированных машин. Речь идет о Bushmaster.

Эта помощь является частью второго пакета поддержки Украины, оглашенной правительством Энтони Албаниза.

Министр обороны Ричард Марлз подчеркнул, что такие же бронемашины ВСУ уже активно используются на поле боя. Общая численность Bushmaster вместе с новой партией составит 90 единиц.

Кстати, военные из Австралии будут учить наших защитников в Великобритании.

Также из федерального бюджета было выделено еще более 200 миллионов долларов для дополнительной помощи Украине.

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