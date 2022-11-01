Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица опубликовал инфографику военной помощи от партнеров. По его словам, военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России.

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Какая страна предоставила больше всего оружия

Согласно статистике, Латвия выделила 41% из своего военного бюджета в помощь Украине. Эстония предоставила вооружение, охватывающее 37% из собственного военного бюджета. На третьем месте – Литва с 16,7%.

Информация опубликована согласно Кильскому институту мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года.

Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро,

– написал Кислица.

Западные партнеры оказывают военную помощь Украине / Фото Сергей Кислица

Как мир помогает Украине в войне против России

В ходе массированного ракетного удара России по Украине 31 октября немецкая противовоздушная система IRIS-T отработала со 100% результатом. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что первый зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который в этом месяце передала Германия, работает на полную мощность.

Италия продолжает поддерживать и помогать нашей стране. 18 октября Итальянское правительство предоставило Украине новый пакет военной помощи.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен по передаче Украине истребители F-16, F-15 или Gripen. Украина стремится получить современные истребители с самого начала полномасштабного вторжения России.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна отремонтирует установки, поврежденные в Украине. Речь идет не менее 12 установок Panzerhaubitze 2000.

США объявили о выделении нового пакета пособий для Украины. В него входят боеприпасы для реактивных систем HIMARS. Стоимость вооружения составляет 275 миллионов долларов.

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