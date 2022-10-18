Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Таким образом, Италия продолжает поддерживать и помогать нашей стране.

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Италия предоставила пакет военной помощи

Мы очень благодарны правительству Италии и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи Украины, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии.

– заявил Резников.

Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит эту поддержку. К слову, деталей пакета помощи пока нет.

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