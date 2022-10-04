Отмечается, что оба россиянина попали под санкции Европейского Союза в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на два анонимных источника, ознакомленных с ситуацией.

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Какое имущество российских олигархов арестовали в Италии

Финансовая полиция Италии конфисковала виллу Альтакьяра в Портофино, на побережье Лигурийского моря, которую бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов приобрел в 2015 году за 25 миллионов евро.

Кроме того, арест наложен на его автомобиль Porsche 911, имущество в Риме и капитал одной из компаний российского олигарха. В целом стоимость арестованного имущества Худайнатова в Италии оценивается в около 57 миллионов евро.

Отметим, что еще в мае этого года итальянские правоохранители конфисковали роскошную яхту стоимостью около 700 миллионов долларов, которая неформально принадлежит Худайнатову – СМИ связывают судно также с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время, в рамках другой операции, итальянская полиция заморозила имущество главы российской инвестиционной группы Esn Григория Березкина. Под арест попал ряд имущества в Сирмионе, городе на озере Гарда, что на северо-востоке Италии. Стоимость конфискованного оценивают в более чем 15 миллионов евро.

По официальным данным итальянской финансовой полиции, общая стоимость активов, изъятых по состоянию на начало октября 2022 года у российских олигархов в Италии, составляет более 1,7 миллиарда евро.