Зазначається, що обидва росіяни потрапили під санкції Європейського Союзу унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише видання Reuters з посиланням на два анонімні джерела, ознайомлені з ситуацією.

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Яке майно російських олігархів арештували в Італії

Фінансова поліція Італії конфіскувала віллу Альтакьяра у Портофіно, на узбережжі Лігурійського моря, яку ексочільник "Роснефті" Едуард Худайнатов придбав у 2015 році за 25 мільйонів євро.

Крім того, арешт накладено на його автомобіль Porsche 911, майно у Римі та капітал однієї з компаній російського олігарха. Загалом вартість арештованого майна Худайнатова в Італії оцінюють у близько 57 мільйонів євро.

Зауважимо, що ще у травні цього року італійські правоохоронці конфіскували розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка неформально належить Худайнатову – ЗМІ пов'язують судно також з президентом Росії Владіміром Путіним.

Водночас, у межах іншої операції, італійська поліція заморозила майно голови російської інвестиційної групи Esn Грігорія Березкіна. Під арешт потрапила низка майна у Сірміоне, місті на озері Гарда, що на північному сході Італії. Вартість конфіскованого оцінюють у понад 15 мільйонів євро.

Додамо, що за офіційними даними італійської фінансової поліції, загальна вартість активів, вилучених станом на початок жовтня 2022 року в російських олігархів в Італії, становить понад 1,7 мільярда євро.