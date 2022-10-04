Як знизились статки найзаможніших росіян

До списку мільярдерів Bloomberg станом на 3 жовтня входило 27 росіян. За місяць втрати найзаможніших росіян зросли удвічі: місяць тому вони оцінювалися в 54 мільярди доларів, а нині у 93,6 мільярда доларів.

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Найбільших втрат серед них зазнав російський мільярдер Віктор Вексельберг, засновник конгломерату "Ренова" та акціонер "Русалу". Донедавна він був на восьмій сходинці у Росії за обсягом статками. Від початку цього року його статки знизились на 60,8%, або на 11,2 мільярда доларів й становили 7,24 мільярда доларів.

Другу сходинку антирейтингу посів голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов. Його статки станом на початок жовтня скоротились на 9,78 мільярда доларів, до 19,1 мільярда доларів.

Геннадій Тимченко опинився третім серед найбагатших росіян, хто втратив чималу частину статків цьогоріч. Тимченко є великим акціонером газової компанії НОВАТЕК і виробника хімічної продукції "Сібур". Його статки скоротилися на 9,66 мільярда доларів й складають 12,8 мільярда доларів.

З 2022 року Голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін втратив 9,12 мільярда доларів. Нині вони складають 18,9 мільярда доларів. Варто зауважити, що це єдиний російській мільярдер серед цього списку, хто досі не потрапив під санкції ЄС, Британії чи США.

Найменше втратив серед цієї п'ятірки Роман Абрамович – акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz. Його втрати склали 8,26 мільярда доларів. Станом на 1 вересня 2022 року його статки оцінюють у 9,74 мільярда доларів.

Що відомо про Bloomberg Billionaires Index

До індексу мільярдерів Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) входять 500 найбагатших людей світу. Він розраховується на підставі вартості часток мільярдерів у компаніях й публікується з березня 2012 року.