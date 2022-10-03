Націоналізація російських об'єктів в Україні
Заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа розповіла про плани Ради націоналізувати російські об'єкти в Україні. Кабмін вже уклав перелік, до якого увійшло понад 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.
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Усі ці більш як 900 об'єктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі об'єкти перейдуть у власність держави, після цього держава може визначатися, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від працюючого підприємства, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо,
– зазначила вона.
Також зі слів Підлас, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" та BROCARD.
- "Енергомашспецсталь" – знаходиться у місті Краматорськ й на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом".
- Мережа магазинів BROCARD – на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості Росії.