Націоналізація російських об'єктів в Україні

Заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа розповіла про плани Ради націоналізувати російські об'єкти в Україні. Кабмін вже уклав перелік, до якого увійшло понад 900 об'єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.

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Усі ці більш як 900 об'єктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі об'єкти перейдуть у власність держави, після цього держава може визначатися, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від працюючого підприємства, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо,

– зазначила вона.

Також зі слів Підлас, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як "Енергомашспецсталь" та BROCARD.

"Енергомашспецсталь" – знаходиться у місті Краматорськ й на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом".

Мережа магазинів BROCARD – на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості Росії.

Нагадаємо! Раніше голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія розповідав, що у разі, якщо компанію не повністю належить російському власникові, або ж країні-агресорці, а має українського співвласника, то частину російських акцій буде конфісковано, але український власник залишиться керувати активом. Наприклад, як у випадку з ТРЦ Ocean Plaza.