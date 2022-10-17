Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель в твиттере отметил, что ЕС не только увеличивает военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро, но и запускает военную тренировочную миссию ЕС для Украины.

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Жозеп Борель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

В то время как Дмитрий Кулеба обращается в совет министров иностранных дел стран ЕС по бомбоубежищу, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Последние неизбирательные нападения России не поколеблют нашей решимости поддерживать Украину, а лишь укрепят ее.

Утренняя атака Украины: коротко