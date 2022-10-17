Оккупанты пытаются принести как можно больше разрушений и горя украинцам. ВСУ побеждают на поле боя, поэтому захватчики бьют по тем, кто не может защититься – гражданским.

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"Завершаем разработку": Укроборонпром рассказал об украинском беспилотнике

В госконцерне сообщили, что готовят достойный ответ дронам Shahed-136. По их словам, разработку "чего-то" уже завершают.

В Укроборонпроме также отметили, что не могут пока подробно рассказать о том, чем занимаются. Зато отметили, что предпочитают молчаливую работу 24/7.

Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще одно "ничего" то и дело проходит успешные испытания,

– написал госконцерн.

Украина готовит ответ "шахидам" / фото Укроборонпрома

Укроборонпром поделился, что дальность "ничего" – 1 тысяча километров, а вес боевой части – 75 килограммов.

Напомним, что утром 17 октября российские захватчики атаковали столицу "шахидами". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на город летели 28 вражеских беспилотников. Большинство из них, к счастью, удалось сбить.

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Израиль, вероятно, передает Украине разведданные об иранских "шахидах"

Иностранные СМИ предполагают, что частные израильские компании сообщают Украине позиции захватчиков. Также, по их данным, Израиль помогает Украине передавая разведданные относительно дронов-камикадзе.

Дело в том, что офицер израильской армии Игаль Левин поделился информацией, что их страна активно изучает работу иранских дронов. Поэтому вполне возможно, что Израиль "делится" полученной информацией с Украиной.

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