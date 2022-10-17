Окупанти намагаються завдати якомога більших руйнувань та страждань українцям. ЗСУ перемагають на полі бою, тому загарбники гатять по тих, хто не може захиститися, – цивільних.

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"Завершуємо розробку": Укроборонпром розповів про український безпілотник

У держконцерні повідомили, що готують гідну відповідь на дрони Shahed-136. За їхніми словами, розробку "чогось" вже завершують.

В Укроборонпром також зазначили, що не можуть поки детально розповісти про те, чим займаються. Натомість наголосили, що надають перевагу мовчазній роботі 24/7.

Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування,

– написав держконцерн.



Україна готує відповідь "шахідам" / фото Укроборонпрому

Укроборонпром поділився, що дальність "нічого" – 1 тисяча кілометрів, а вага бойової частини – 75 кілограмів.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня російські загарбники атакували столицю "шахідами". Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місто летіли 28 ворожих безпілотників. Більшість з них, на щастя, вдалося збити.

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Ізраїль ймовірно передає Україні розвіддані про іранські "шахіди"

Іноземні ЗМІ припускають, що приватні ізраїльські компанії повідомляють Україні позиції загарбників. Також, за їхніми даними, Ізраїль допомагає Україні, передаючи розвіддані щодо дронів-камікадзе.

Річ у тім, що офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін поділився інформацією, що їхня країна активно вивчає роботу іранських дронів. Тому цілком можливо, що Ізраїль "ділиться" отриманою інформацією з Україною.

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