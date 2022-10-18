Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Таким чином, Італія продовжує підтримувати та допомагати нашій країні.

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Італія надала пакет військової допомоги

Ми дуже вдячні уряду Італії та міністру оборони Лоренцо Ґуеріні за надання нового пакету військової допомоги України, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії,

– заявив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна високо цінує цю підтримку. До речі, деталей пакета допомоги поки немає.

Хто ще допомагає Україні

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