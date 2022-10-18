Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Таким чином, Італія продовжує підтримувати та допомагати нашій країні.
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Італія надала пакет військової допомоги
Ми дуже вдячні уряду Італії та міністру оборони Лоренцо Ґуеріні за надання нового пакету військової допомоги України, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії,
– заявив Резніков.
Міністр наголосив, що Україна високо цінує цю підтримку. До речі, деталей пакета допомоги поки немає.
Хто ще допомагає Україні
- Україна отримає від Іспанії 4 системи ППО Hawk. Допомогу з боку Іспанії анонсував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Євросоюз створив нову військову місію для України і надав 500 мільйонів на закупівлю зброї.
- Також ЄС збільшив розмір військової допомоги Україні до 3,1 мільярда євро. Про це повідомив Жозеп Боррель.
- До речі, адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні. Загалом США виділить на новий пакет 725 мільйонів доларів.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що пріоритетом Альянсу стало надання додаткових систем ППО Україні.
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