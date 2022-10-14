Про це журналістам 14 жовтня повідомили два анонімні джерела. Проте коли саме оголосять про військову допомогу Вашингтона, не уточнюється.

До теми НАТО терміново вибудовує протиповітряну оборону для України та себе, – ЗМІ

Без ППО: що буде у новому пакеті

Джерела розповідають, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Зауважимо, що після масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Україна закликала партнерів прискорити надання засобів ППО. У Білому домі запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Довідка. Загальна військова допомога від США Україні з початку повномасштабної війни становить близько 16,8 мільярда доларів.

Країни НАТО передадуть Україні військову допомогу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про військову допомогу, яку Україна незабаром отримає від країн-союзників Альянсу. До нас приїде:

бронетехніка,

артилерія,

системи ППО,

засоби для глушіння дронів.

Зокрема Іспанія передасть Україні 4 системи ППО Hawk, про які просила українська сторона.

До теми – коли Україна отримає NASAMS: дивіться відео