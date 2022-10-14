Про це журналістам 14 жовтня повідомили два анонімні джерела. Проте коли саме оголосять про військову допомогу Вашингтона, не уточнюється.
До теми НАТО терміново вибудовує протиповітряну оборону для України та себе, – ЗМІ
Без ППО: що буде у новому пакеті
Джерела розповідають, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.
Зауважимо, що після масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Україна закликала партнерів прискорити надання засобів ППО. У Білому домі запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.
Країни НАТО передадуть Україні військову допомогу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про військову допомогу, яку Україна незабаром отримає від країн-союзників Альянсу. До нас приїде:
- бронетехніка,
- артилерія,
- системи ППО,
- засоби для глушіння дронів.
Зокрема Іспанія передасть Україні 4 системи ППО Hawk, про які просила українська сторона.
До теми – коли Україна отримає NASAMS: дивіться відео