Некоторые средства есть на вооружении Украины, но их может быть недостаточно. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Чем можно сбивать иранские ракеты

Мусиенко заметил, что Украина может сбивать иранские ракеты комплексами, которыми уже уничтожала баллистические ракеты "Искандер". Прежде всего, это ракетные комплексы С-300 и БУК, которые мы имеем на вооружении. Кроме того, их можно сбивать системами IRIS-T и NASAMS, а также SAMP-T – их Украине передать Франция.

Из всех этих комплексов их можно сбивать, вопрос только в скорости их предоставления и в необходимом количестве. Мы нуждаемся в оперативном предоставлении таких систем, ведь наших может быть недостаточно, чтобы эффективно противодействовать атакам,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что работа в этом направлении идет достаточно активно. С 10 октября было сделано много шагов со стороны украинского руководства и дипломатии, чтобы оживить этот процесс.

"Важно, что политические решения приняты. Сейчас это на стадии непосредственного выполнения – то есть поставок этих средств. Обучение на NASAMS украинские подразделения завершили. Конечно, поставки нужно ускорить", – отметил Мусиенко.

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