Эммануэль Макрон и его правительство помогают Украине в борьбе с российскими оккупантами. В частности, Франция готова учить наших солдат военным навыкам и передать Вооруженным Силам новейшее вооружение для защиты.

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Установки Crotale для Украины

Министр оборонного ведомства Франции Лекорню отметил, что ракетные батареи ПВО Crotale будут полезны для ВСУ в борьбе с беспилотниками и против бомбардировок с воздуха.

Мы констатируем тот факт, что война, к сожалению, будет продолжаться. Это (передача систем ПВО – 24 канал) будет важно, чтобы они (украинцы – 24 канал) могли защитить свое небо,

– сказал руководитель структуры.

Обратите внимание! Известно, что Франция имеет 12 батарей Crotale. Он не уточнил, сколько из них отправится в Украину. Однако отметил, что государство заменит эти системы на более современные – Mamba.

Также он сказал, что важно, чтобы Украина смогла развернуть системы Crotale в течение двух месяцев. ВСУ за это время должны научиться пользоваться установками. Кроме того, Франция думает о том, чтобы предоставить нашему государству ракеты для наземных ударов.

Какова особенность установок Crotale Эти системы ПВО разработали французы в 70-ых годах прошлого века. Ракета может достичь своей максимальной скорости 2,3 Маха в течение двух секунд. Этот ЗРК предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высотах.

Источник: Wikipedia

Как Франция помогает Украине

Во французском городе Лионе прошла акция в поддержку украинских защитников. Митингующие убеждены, что Украина является "щитом Европы", поэтому выражают невероятную благодарность нашим воинам.

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Также Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие недели передать Украине 6 установок САУ Caesar и системы противовоздушной обороны. Собственно речь шла о системах Crotale.

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