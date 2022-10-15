Несмотря на постоянные скандальные заявления Эммануэля Макрона по поводу российско-украинской войны, Франция все еще поддерживает наше государство. Французский министр Себастьян Лекорню сообщил, что около 2 тысяч украинских военных пройдут военные учения на территории Республики.

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Французы поделятся опытом с украинскими солдатами

Министр вооруженных сил отметил, что уже в ближайшее время состоятся учения. Они продлятся несколько недель и украинские военнослужащие смогут усовершенствовать свои умения, чтобы потом применить их на поле боя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до 2 тысяч украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель,

– заявил Лекорню.



Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню / Фото Le Parisien

Обратите внимание! Страны-члены НАТО проводят ежегодные ядерные учения в Европе. Они стартуют в понедельник, 17 октября. Участие в учениях примут 14 стран Североатлантического альянса.

Параллельно Франция подыгрывает России

Хотя и французская сторона делает немало для нашего государства, в частности, в ближайшее время в Украину должны приехать САУ Caesar и системы ПВО. От Эммануэля Макрона часто можно услышать всевозможную чепуху, повторяющую нарративы русской пропаганды.

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Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что заявление Макрона о том, что его страна не будет реагировать на ядерный удар России зеркально, нарушило все правила ядерного сдерживания.

Позицию лидера Франции также раскритиковал Михаил Подоляк. Советник главы Офиса Президента написал в твиттере, что россиян не остановить, позволив им разорвать Украину.

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