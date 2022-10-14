Такое мнение 24 каналу озвучил эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Ранее сообщалось, что в Британии уже ответили на заявление Макрона.
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Это неправильная реакция
Краев рассказал, что, по его мнению, это неправильная реакция. Это не потому, что мы украинцы и должны поддерживать Украину, а потому, что она неправильна с точки зрения логики самой доктрины ядерного сдерживания. Логика состоит в том, что нельзя давать врагу шанс понять, что именно готовится, каким будет ответ и таким образом не дать ему просчитать следующие шаги.
То есть, здесь не вопрос за кого мы болеем, с кем мы работаем, с кем не работаем. Здесь вопрос правил игры. Французы нарушили правила игры, и об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Так не работает ядерное сдерживание, здесь не нужно играть в открытую. Это не вопрос того, честно это или не честно. Это политика. Надо играть так, как на это рассчитаны правила взаимного ядерного сдерживания,
– отметил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".
Он добавил, что французы практически разрушили то, что мы называем ядерным потенциалом Запада в дипломатических переговорах.
Краев о том, что заявлением Макрона Франция нарушила все правила ядерного сдерживания: смотрите видео
Французы подписали военное соглашение о ядерной политике
Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" продолжил, что заявление Макрона выглядит странным еще и потому, что французы чуть раньше подписали военное соглашение о ядерной политике, согласование ядерного реагирования на любую угрозу. Французам сейчас очень выгодно было бы сказать, что это заявления их президента, немного оторванные от контекста.
"Это то же, что делают немцы с заявлениями Шольца. Поэтому я надеюсь, что наши все союзники немного по-другому оценивают ситуацию, и они смотрят на это более прагматично, через "линзы 70-х – 80-х годов", и это действительно была личная ошибка Макрона", – заметил Краев.
Новости Франции: последние события
- Национальный прокурор Франции по борьбе с терроризмом получил жалобу на компанию TotalEnergies. Две организации обвиняют французского энергетического гиганта в причастности к поставке топлива для российских военных самолетов.
- Франция расширит помощь Украине. В ближайшее время передаст 6 дополнительных установок Caesar и современную противовоздушную систему обороны.
- Эммануэль Макрон до сих пор считает, что ему с Владимиром Путиным есть о чем говорить. Прекращать телефонные разговоры с главой Кремля французский лидер не намерен даже после массированных ракетных атак на Украину.