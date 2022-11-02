Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Испания подготовила мощную военную помощь для Украины. В частности, системы ПВО и ракеты.

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Что передаст Испания

По словам Кулебы, наше государство в ближайшее время укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk. Также Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней. Кроме того, на нужды Вооруженных Сил Украины будут направлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Это именно то, о чем мы просили Испанию,

– добавил министр Кулеба.

Более того, Испания передаст Украине 30 машин скорой помощи и генераторы для энергообеспечения госпиталей.

Заметим! Наземный ЗРК Spada Aspide произвели по итальянско-швейцарской технологии. Spada Aspide – это сухопутный ЗРК малой дальности, который используется для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации.

Что известно о ПВО Hawk

ПВО Hawk – зенитно-ракетный комплекс. Это предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 миллионов долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу.

Глава МИД Испании посетил Макаров

Господин Альбарес лично увидел разрушения, нанесенные Россией в Макарове на Киевщине. Вместе с министром в Украину приехала испанская группа криминалистов, которая поможет документировать преступления России.

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Какую помощь от партнеров уже получила Украина

Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако это будет не в ближайшее время. По словам оппозиционного политика из Вашингтона Андрея Пионтковского, в США, в том числе и в администрации президента Байдена, существуют 2 точки зрения по оказанию военной помощи Украины.

Италия продолжает поддерживать и помогать нашей стране. 18 октября итальянское правительство предоставило Украине новый пакет военной помощи.

США объявили о выделении нового пакета помощи для Украины. В него входят боеприпасы для реактивных систем HIMARS. Стоимость вооружения составляет 275 миллионов долларов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен относительно передачи Украине истребителей F-16, F-15 или Gripen. Украина стремится получить современные истребители с самого начала полномасштабного вторжения России.

Норвежские инструкторы проводят военные учения украинских воинов в Великобритании. Учения проводятся по британской инициативе. Этой осенью подготовят 10 тысяч военных.

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