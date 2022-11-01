Украинских военных обучают около 70 норвежских инструкторов. Наставники для украинских бойцов работают в Силах быстрого реагирования и в механизированном батальоне "Телемарк" бригады "Норд" Сухопутных войск Вооруженных Сил Норвегии.

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Как проходит подготовка украинских бойцов

Норвежская национальная гвардия возглавляет всю норвежскую составляющую и усилия, являющиеся частью большей операции под названием "Интерфлекс". Учения проводятся по британской инициативе.

обучение военных в Британии Украинские воины проходят военную подготовку в Британии / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию вооруженных сил.

Сколько военных проходят обучение

По информации Минобороны, нынешней осенью подготовку пройдут 10 тысяч военных. В следующем году планируют научить еще 19 тысяч. Тогда инструкторы из Норвежской национальной гвардии также примут участие в учебе.

Норвежские инструкторы учат украинских бойцов Норвежские инструкторы обучают украинских военных / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

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